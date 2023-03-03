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إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد لتنفيذ أعمال صيانة
أمن وقضاء
2023-03-03 | 14:57
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إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد لتنفيذ أعمال صيانة
إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد لتنفيذ أعمال صيانة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بهدف تنفيذ أعمال صيانة، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت) إعتبارًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ 04/03/2023.
كما سيتم إقفال النفق أيضًا (المسلك المؤدي من وسط بيروت في اتجاه المدينة الرياضية) إعتبارًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ 05/03/2023.
وطلبت البلدية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن الداخلي
نفق سليم سلام
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