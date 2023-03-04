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توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة

أمن وقضاء
2023-03-04 | 04:51
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توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة
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توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة

توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة

نتيجة عمليات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 23-02-2023 وبعملية نوعية في محلة تمنين البقاعية من توقيف المدعو: م. س. (من مواليد عام 1979، لبناني)، وضبط بحوزته سلاح حربي، كما تم ضبط سيارة نوع "هوندا CRV" مسروقة من محلة الجديدة.

وبالتحقيق معه، إعترف أنه يترأّس عصابة لسرقة السيارات وأقدم على سرقة أكثر من 40 سيارة حديثة الصنع من مناطق مختلفة.

وقد أُعيدت السيارة المضبوطة إلى مالكها، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختص.

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أمن وقضاء

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هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

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