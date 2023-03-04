شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة

شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة

ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على المواطن ع. خ مواليد ١٩٩١ سوري الجنسية يقوم في التلصص على منازل البلدة.



وجرى اقتياده برفقة المضبوطات من أغراض وملابس داخلية نسائية إلى مركز البلدية، حيث تم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة.



بدوره، أكد رئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم أبو زيد العمل الدائم والمستمر لحماية أمن الأهالي من كل مخلين بالأمن والآداب تحديدًا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به عناصر الشرطة في متابعة الملف الأمني في البلدة.