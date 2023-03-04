موقوفان لدى مفرزة بيروت القضائية بجرم نصب وإحتيال... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

موقوفان لدى مفرزة بيروت القضائية بجرم نصب وإحتيال... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

في إطار المتابعة المستمرة للحد من جرائم النصب والإحتيال، وفي سياق التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي حول إدعاء إحدى المواطنات بحق كل من:

- ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني)

- ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني) بجرم نصب وإحتيال وإنتحال صفة.



وفي التفاصيل، أقدم الأول على إيهام الضحية أنها تحت تأثير السحر، وبغية التخلص منها، أرسلها إلى الثاني الذي ينتحل صفة رجل دين من الجنسية المغربية ويقيم داخل فندق في محلة طبرجا حيث قصدته المدعية عدة مرات وكان يرتدي لباس رجل دين ويقوم بإشعال البخور وبمسح جسد الضحية بمواد سائلة، وكان يطلب من الأخيرة مبالغ مالية كبيرة بدل أتعاب وثمن المواد التي يستخدمها، وتمكن من الإستحصال منها على ما يقارب الـ/50،000/ دولار أميركي.



وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقب، توصلت هذه المفرزة إلى تحديد مكان تواجدهما، وألقت القبض عليهما.



وقد ضبطت في منزل (ع. ط.) إستمارات تتعلق بتقديم طلبات جنسية إلى جمهورية أطلانتس إضافة إلى حوالات من إحدى شركات تحويل الأموال تحمل إسم الضحية. كما عثر بحوزة (ع. ب.) على بطاقات بإسمه يستخدمها في عملياته، منها أنه رئيس سفراء السلام حول العالم، بطاقة صادرة عن منظمة السلام والإزدهار العالمي، ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معهما، إعترف الأول أنه ليس طبيبًا لدى أحد المستشفيات في لبنان.



في حين أنكر الثاني إنتحاله صفة رجل دين مغربي وبالإستحصال على الأموال من الضحية، على الرغم من وجود إيصالات من إحدى شركات تحويل الأموال تثبت تقاضيه مبالغ مالية من المدعية.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في مبنى ثكنة بربر الخازن - فردان أو الإتصال على الرقم: 810170-01، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

