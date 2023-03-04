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رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!
أمن وقضاء
2023-03-04 | 08:18
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رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!
رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!
رصدت المديرية العامة لأمن الدولة في جبل لبنان - مكتب بعبدا (ح. د.) المتواري عن الأنظار داخل مخيم صبرا هربًا من الأجهزة الأمنية التي كانت تتعقبه لتنفيذ مذكرات قضائية بحقه.
والمعروف عنه فرض خوات في المنطقة على التجار والشركات، وعند رفضهم تنفيذ طلباته، كان يعمد إلى تكسير سيارات موظفيهم وتهديدهم بالأسلحة وإطلاق النار بالهواء، وفي إحدى المرات، أطلق النار على دورية لأحد الأجهزة الأمنية حاولت إعتقاله.
ولم تشكل خمس مذكرات عدلية بحق (ح. د.) تعمل الأجهزة على تنفيذها رادعًا له لوضع حد لتصرفاته التي باتت تشكل حالة شاذة في المنطقة.
وعند تحرك أمن الدولة، بقي متواريًا عن الأنظار داخل مخيم صبرا، وهنا الطرافة في توقيفه، بحسب رواية مصدر في أمن الدولة الذي قال: "(ح. د.) كان مدمنًا سجائر الحشيشة، وعرفنا من مخبر داخل المخيم أن الحشيشة مفقودة لديه ويطلب منها باستمرار، فعمدت المديرية إلى تكليف أحد "أصدقائه" بدعوته إلى سيجارة حشيشة على طرف المخيم. رفض بداية، وقبل ساعة من الموعد، أكد حضوره إلى المكان المتفق عليه، حيث كانت تنتظره عناصر أمن دولة مموهة، وخلال دقائق، تم توقيفه واقتيد إلى المديرية حيث يجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص."
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أمن الدولة
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