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تدابير سير غدا من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة

أمن وقضاء
2023-03-04 | 10:19
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تدابير سير غدا من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة
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تدابير سير غدا من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن سباق ركض بطول 10 كلم، سيُقام يوم غدٍ الأحد 5-3-2023، على الطريق الساحلي الممتد من مرفأ الناقورة وصولاً إلى "مفرق" البيّاضة، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً). لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على طول مسار السباق، اعتباراً من الساعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 صباحاً، وتحويل السّير إلى طرقات فرعيّة مجاورة.

وطلبت هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير سير

الناقورة

البياضة

قوى الأمن

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