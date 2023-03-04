تدابير سير غدا من مرفأ الناقورة إلى مفرق البياضة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن سباق ركض بطول 10 كلم، سيُقام يوم غدٍ الأحد 5-3-2023، على الطريق الساحلي الممتد من مرفأ الناقورة وصولاً إلى "مفرق" البيّاضة، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً). لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على طول مسار السباق، اعتباراً من الساعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 صباحاً، وتحويل السّير إلى طرقات فرعيّة مجاورة.



وطلبت هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.