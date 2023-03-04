الجيش ضبط ثلاث سيارات مسروقة في بريتال

ضبط ثلاث سيارات مسروقة في بريتال



ضبطت دورية تابعة لمخابرات الجيش في البقاع، ثلاث سيارات مسروقة في بلدة بريتال، أحداها كانت قد سرقت صباح اليوم وأخرى قبل أربعة ايام، والثالثة منذ أشهر كانت تستخدم خلال عمليات السرقة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".