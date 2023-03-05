يروجان المخدرات في كسروان والمتن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

يروجان المخدرات في كسروان والمتن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق المتن وكسروان.



وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد المروجين وتوقيفهما.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من كشف هويتيهما، وهما كل من:

- م. ن. (مواليد عام ۱۹۹۱، سوري)

- ج. ق. (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني).



وبتاريخ 24-2-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في أثناء قيامهما بترويج المخدرات في مدينة جبيل على متن سيارة نوع هوندا لون جردوني جرى ضبطها.



وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط /297.5/ غرام من مادة الكوكايين مقسمة في علب وكبسولات وأظرف ومعدة للترويج.



وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في مناطق المتن وكسروان على متن سيارة الهوندا التي ضبطت بحوزتهما، تم حجزها عدليًا.



وقد أودع الموقوفان والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.