إندلاع حريق داخل منزل في بقرصونا - الضنية وإصابة صاحبه

إندلاع حريق داخل منزل في بقرصونا - الضنية وإصابة صاحبه

إندلع صباح اليوم حريق داخل منزل المواطن ز. م. الكائن في بلدة بقرصونا - الضنية نتيجة خلل في مدفأته التي كانت مشتعلة بقصد التدفئة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلى الفور، حضرت عناصر الدفاع المدني - مركز سير إلى المنزل وعملت على إطفاء الحريق بعد تعرض صاحبه لحروق في أنحاء مختلفة من جسده أثناء محاولته إخماد الحريق، وأصيب بعدها بحال إختناق.



كما أسعفته عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة وتم نقله إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.