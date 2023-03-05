دورية من الجيش تجبر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

استنفار متبادل بين لبنان واسرائيل في منطقة حرج الراهب

خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.