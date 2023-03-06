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محاولة نقل 800 ألف حبة كبتاغون و208 كلغ من حشيشة الكيف من البقاع الى عكار بغية تهريبها

أمن وقضاء
2023-03-06 | 06:16
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محاولة نقل 800 ألف حبة كبتاغون و208 كلغ من حشيشة الكيف من البقاع الى عكار بغية تهريبها
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محاولة نقل 800 ألف حبة كبتاغون و208 كلغ من حشيشة الكيف من البقاع الى عكار بغية تهريبها

محاولة نقل 800 ألف حبة كبتاغون و208 كلغ من حشيشة الكيف من البقاع الى عكار بغية تهريبها

في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن عملية نقل كمية كبيرة من المواد المخدّرة من البقاع الى عكار بغية تهريبها إلى الخارج.

بناء عليه، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصد الشاحنة التي تنقل البضائع في بلدة كوشا/قضاء عكار، عندها أطبقت عليها دوريات من هذه المفرزة التي تعرضت على الفور الى إطلاق نار، فقام العناصر بالرد بالمثل، وأوقفت السائق والشخص الذي كان برفقته، على الرغم من محاولتهما الفرار، وهما كل من:

خ. ف. (مواليد عام 1985، لبناني)
م. ب. (مواليد عام 1996، سوري)
وبتفتيش الشاحنة، ضبطت /800/ ألف حبة كبتاغون و/208/ كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل أكياس من النايلون.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
 

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