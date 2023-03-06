بدء تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائي

بدء تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائي

بدأت مؤسسة كهرباء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن، في البدء، الكشف على ٢١٦ مخرجاً رئيسياً من أصل ٨٠٠ في كافة المحافظات اللبنانية.



وفي هذا السياق، داهمت فرق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء بمؤازرة القوى الامنية عدد من المخالفين في عدد من المناطق.