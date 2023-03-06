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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2023-03-06 | 08:21
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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: أسامة محمد علي (من مواليد عام 2002، لبناني) الذي فقد صباح تاريخ 5-03-2023 في محلة الدورة، مع العلم أنه أبكم.
لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقود
أسامة محمد علي
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