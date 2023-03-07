توقيف مطلوب في النبعة

تمكنت فصيلة العباسية في قوى الأمن الداخلي، وبعد عملية رصد ومتابعة من توقيف المدعو ب.و. من بلدة طيردبا لمحاولته قتل عسكري في قوى الأمن في النبعة، وتبين أن بحقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرم سرقة.