مداهمات للجيش في حورتعلا واعتقال مطلوب وإصابة سوري

مداهمات للجيش في حورتعلا واعتقال مطلوب وإصابة سوري

نفذ الجيش مداهمات لمطلوبين في بلدة حورتعلا وتمكن من إعتقال مطلوب فار من سجن جب جنين قبل حوالي 4 أسابيع (ع. م.)، وجرح مطلوب سوري نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

