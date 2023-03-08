جثة مُتحلّلة تحت جسر المطرية على طريق عام صيدا صور

عثر على جثة مُتحلّلة تحت جسر المطرية - طريق عام صيدا صور بالقرب من القاسمية.



وقد حضرت القوى الأمنية للكشف عليها.