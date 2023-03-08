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الجيش: توقيف سوري في البترون وضبط سلاح حربي وكمية من الذخيرة

الجيش: توقيف سوري في البترون وضبط سلاح حربي وكمية من الذخيرة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 7/3/2023، وفي إطار عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عائدة لسوريين في بلدتي رام وبشعلة – البترون، وأوقفت السوري (ح.ش.) وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".