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في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار

في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار

سقط قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال بين عائلتين في منطقة الجناح السان سيمون - شارع داود تطور إلى إطلاق نار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.