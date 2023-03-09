إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)

إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة، ومكتب مكافحة المخدّرات يلقي القبض على المتورّطَيْن، ويضبط موادًا ممنوعة.https://t.co/g8tHitkJF3#قوى_الأمن #الأمن_أمانة#تجار_الموت pic.twitter.com/yxj10cCbRF
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 9, 2023
إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة، ومكتب مكافحة المخدّرات يلقي القبض على المتورّطَيْن، ويضبط موادًا ممنوعة.https://t.co/g8tHitkJF3#قوى_الأمن #الأمن_أمانة#تجار_الموت pic.twitter.com/yxj10cCbRF