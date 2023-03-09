الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)

أمن وقضاء
2023-03-09 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)

إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة ومكتب مكافحة المخدّرات يلقي القبض على المتورّطَيْن ويضبط موادًا ممنوعة

أحبطت قوى الأمن الداخلي عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة، وذلك في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات، وبخاصةٍ عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.

وفي التفاصيل، توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كميّة من المواد المخدّرة مخبأة بطريقة محترفة ومموّهة في داخل ثلاث طاولات من الخشب الى إحدى الدول الأوروبية.

بتاريخ 27-2-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر المكتب من توقيف الشخصين اللذين حضرا لتسليم الطّرد الى شركة الشحن، وهما:

- ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

- ن. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية)

بتفتيش الطّرد، عُثر في داخلة على ١٤.٣٨ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الامن الداخلي

مخدرات

مطار رفيق الحريري

في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-01-26

بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
امن وقضاء
08:49

توقيف مطلوبين وضبط سيارتين مسروقتين ومخدرات في بلدتي بريتال وحورتعلا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-05

يروجان المخدرات في كسروان والمتن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-03

مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:20

في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الجيش: توقيف سوري في البترون وضبط سلاح حربي وكمية من الذخيرة

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-08

جثة مُتحلّلة تحت جسر المطرية على طريق عام صيدا صور

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-08

الرأس المدبّر لعملية سرقة محلات أدوات كهربائية وقع وشريكَيه في قبضة شعبة المعلومات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:06

إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء

LBCI
أخبار لبنان
07:24

جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

LBCI
اخبار البرامج
04:05

سيدة تتحدّث بجرأة عن علاقاتها المتعددة مقابل المال: "ظروفي جبرتني"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

شغف بيرلا دفعها لإقتحام مهنة خشنة من دون أن تخسر أنوثتها

LBCI
أخبار لبنان
13:20

منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!

LBCI
أمن وقضاء
14:20

في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟

LBCI
خبر كاذب
04:00

ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح

LBCI
صحف اليوم
00:17

تسوية توافقية رئاسية فشلت في المرحلة الاخيرة... وهذا ما أفشلها (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
07:24

جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة