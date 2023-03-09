أمن الدّولة في الشمال توجّه إنذارات

جالت دوريّة من أمن الدولة على المحال التجارية والسوبرماركت في الكورة، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، وتمّ توجيه إنذارات شفهية إلى التجار المخالفين، لعدم التزامهم بوضع أسعار السلع على الرفوف.