الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة في طرابلس وجونيه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 8 / 3 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات مبنى في منطقة باب الرمل – طرابلس وأوقفت المطلوبَين (خ.م.) و(م.م.)، لإقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية أثناء إشكال فردي ما أدى إلى حصول توتر في المنطقة، وقد ضبطت في حوزتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف ومسدسين. كما أوقفت دورية أخرى في مدينة جونيه السوريين (م.ح.) و(م.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم مع آخرين عصابة تقوم بسرقة كابلات الكهرباء من الشبكة العامة ومن داخل المباني، بما في ذلك دار المعلمين – جونيه. كما يوجد في حقهم عدد من مذكرات التوقيف لارتكابهم أعمال سرقة.



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.