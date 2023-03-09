تدابير سير في نفق فينيسيا أيام الجمعة والسبت والأحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بهدف إنارة نفق فينيسيا، ستقوم بلدية بيروت بإقفال النفق المذكور (المسلك المتّجه من السان جورج نحو الأشرفيّة) وذلك اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 18،00 من أيّام الجمعة والسبت والأحد 10، و11، و12/3/2023.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.