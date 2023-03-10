انفجار قنبلة ليلا في عين الحلوة ولا اصابات

انفجار قنبلة ليلا في عين الحلوة ولا اصابات



سمع بعيد منتصف الليل دوي انفجار في مخيم عين الحلوة، تبين انه ناجم عن القاء قنبلة عند مفرق بستان القدس الفوقاني حي البراك ولم يفد عن تسجيل إصابات