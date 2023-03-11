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توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة

أمن وقضاء
2023-03-11 | 04:25
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توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة
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توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة

توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها الشعبة، تم رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية في مختلف مناطق جبل لبنان والبقاع.

وعلى إثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة المذكورة، ويدعى:
م. ع. (مواليد عام 1972، لبناني) بحقه /3/ بلاغات بحث وتحر بجرائم سرقة وإطلاق نار على دوريات قوى أمن.

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

وبتاريخ 3-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه بعملية نوعية في بلدة رياق - حي الفيكاني في البقاع بالرغم من محاولة أقاربه التدخل للحؤول دون توقيفه، مما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة ترأسه عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، وأنه نفذ بالإشتراك مع أفراد عصابته العديد من عمليات سرقة الكابلات في مختلف مناطق جبل لبنان والبقاع الأوسط والبقاع الغربي.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

الكابلات الكهربائية

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