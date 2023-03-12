إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم

إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم



تمكنت فجر اليوم عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني من إنقاذ مواطن في العقد الرابع كان يحاول الإنتحار برمي نفسه أمام السيارات المارة على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر إبراهيم، ثم حاول إلقاء نفسه عن جسر بقاق الدين العقيبة كسروان.



وبعدما قدم له العناصر الإسعافات اللازمة والتأكد أنه بحال صحية جيدة، سلمته العناصر إلى ذويه.