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قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات على دراجة مسروقة في النبعة
أمن وقضاء
2023-03-12 | 07:04
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قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات على دراجة مسروقة في النبعة
قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات على دراجة مسروقة في النبعة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في محلة النبعة والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية دون لوحات.
وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ح. (مواليد العام 1999، سوري)، ف. م. (مواليد العام 2001، سوري).
وبتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع سويت لون أسود تبين أنها مسروقة، وبتفتيشهما والدراجة تم ضبط:
/29/ مظروفًا من مادة الباز كوكايين، زنتها حوالي /54,6/ غ.
/26/ مظروفًا من مادة الكوكايين زنتها حوالي /35,2/ غ.
/16/ مظروفًا من مادة الكوكايين نت زنتها حوالي /25,6/ غ.
كمية من حشيشة الكيف.
دفتر ورق لف سجائر، هاتف خليوي عدد/2/ ومبلغ مالي.
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في النبعة والمناطق المجاورة على متن الدراجة التي ضبطت بحوزتهما.
وقد تم حجز الدراجة الآلية عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
النبعة
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