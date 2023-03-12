سرقة كابلات الكهرباء وبطاريات المولد التابعة لتعاونيات مخازن لبنان في صبرا

سرقة كابلات الكهرباء وبطاريات المولد التابعة لتعاونيات مخازن لبنان في صبرا

سرق مجهولون كابلات الكهرباء وبطاريات المولد بعد أن دخلوا بواسطة الكسر والخلع إلى غرفة المولد الكهربائي التابعة لتعاونيات مخازن لبنان Coop الفرع الرئيسي في محلة صبرا.



وتجدر الإشارة الى أنه حصلت في هذا الأسبوع أكثر من سرقة وعملية تشليح، ومنها إطلاق نار على أحد المواطنين بعد محاولة سرقته في قدميه في شارع حمد، علمًا أن جميع السرقات تتم بعد منتصف الليل ومع أولى ساعات الفجر.



