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يخزّن المخدّرات في منزله ويوزعها على المروجين... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته بكمين محكم!
أمن وقضاء
2023-03-13 | 03:39
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يخزّن المخدّرات في منزله ويوزعها على المروجين... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته بكمين محكم!
إليكم تفاصيل ما حصل...
بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بنقل وتخزين المخدّرات داخل منزله في محلة تحويطة الغدير وذلك بغية توزيعها على المروجين. وعلى أثر ذلك، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الى كشف هويته وتحديد المنزل المستخدم من قبله لتخزين المخدرات في محلة تحويطة الغدير، ويدعى: م. ص. (مواليد عام 1986، لبناني) وبحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي.
وبتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آليّة لون اسود من دون لوحات في المحلة المذكورة، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت الدراجة كما اوقفت برفقته المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1994، سوري) وهو شقيق زوجته، وضبطت بحوزته مسدس حربي، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
كما نفذّت الدورية المذكورة عملية مداهمة لمكان إقامة الأوّل حيث اوقفت في داخله زوجته المدعوة: خ. أ. (مواليد عام 1988، سورية) وبتفتيش المنزل، عثرت على 4 هواتف خليوية ومبالغ مالية.
كما ضبطت الدورية دراجة آليّة ثانية نوع"V125"، وسيارة نوع بي ام -بحقها بلاغ بحث وتحر- عائدتين للأول، وتستخدمان من قبله في أعمال المخدرات.
وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله وتوزيعها على المروجين بالإضافة الى جمع الأموال الناتجة عن ترويج المخدرات. واعترف البقية بتعاطي المخدرات.
وتم حجز الدراجتين الناريتين وسيارة ال بي ام عدليا.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدّرات
شعبة المعلومات
توقيف
تحويطة الغدير
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