توقيف 12 شخصاً وضبط أسلحة وذخائر في منطقة التبانة – شارع سوريا

توقيف 12 شخصاً في منطقة التبانة – شارع سوريا



دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عدداً من الشقق في منطقة التبانة - شارع سوريا وأوقفت 11 مواطناً وفلسطينياً واحداً بجرائم حيازة أسلحة ومخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف، بتاريخ 12/ 3/ 2023.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.