مراقبو حماية المستهلك في النبطية..

مراقبو حماية المستهلك جالوا في النبطية للتأكد من اعلان الاسعار وجودة البضائع وتابعوا شكاوى بحق اصحاب المولدات في عدشيت



جال مراقبو مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدوريات بمؤازرة عناصر من مكتب النبطية في جهاز امن الدولة، في محال اللحوم والخضار والفاكهة في الساحة العامة للمدينة وفي "سوق الاثنين" للتأكد من إعلان الأسعار على البضائع وجودتها.



كما تابعوا شكاوى بعض اهالي بلدة عدشيت حول اصحاب المولدات الذين تم استدعاؤهم الى مركز البلدية في حضور رئيسها ربيع ناصر وبعض الأعضاء، ووجهت اليهم إنذارات خطية بضرورة التزام القوانين.