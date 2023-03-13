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أمن الدولة تضبط ماكينات لتصنيع المياه الغازية صُنع إسرائيل في الشمال
أمن وقضاء
2023-03-13 | 10:02
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أمن الدولة تضبط ماكينات لتصنيع المياه الغازية صُنع إسرائيل في الشمال
أمن الدولة تضبط ماكينات لتصنيع المياه الغازية صنع إسرائيل في الشمال
ضبطت دوريّة من أمن الدّولة في الشمال، 9 ماكينات لتصنيع المياه الغازيّة ُصنع إسرائيل، في أحد المجمّعات التجارية في ضهر العين، بحضور مندوب من وزارة الاقتصاد.
والتحقيق جارٍ حالياً مع صاحب المجمّع تحت إشراف القضاء العسكري، وتم تسليم الماكينات المصادرة التسع إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
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