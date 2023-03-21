الجيش: توقيف سوريين ومواطنين على خلفية إشكال في منطقة غادير - كسروان

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 21 / 3 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات خمسة سوريين وثلاثة مواطنين في منطقة غادير-كسروان، وذلك على خلفية إشكال بين عدد من السوريين تخلله تضارب وإطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد السوريين في قدمه.



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.