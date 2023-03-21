الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف سوريين ومواطنين على خلفية إشكال في منطقة غادير - كسروان

أمن وقضاء
2023-03-21 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: توقيف سوريين ومواطنين على خلفية إشكال في منطقة غادير - كسروان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: توقيف سوريين ومواطنين على خلفية إشكال في منطقة غادير - كسروان

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 21 / 3 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات خمسة سوريين وثلاثة مواطنين في منطقة غادير-كسروان، وذلك على خلفية إشكال بين عدد من السوريين تخلله تضارب وإطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد السوريين في قدمه.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

إشكال

غادير

كسروان

توقيف مطلوبين سوريين ولبنانيين في البقاع.. من أخطر العصابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-02-11

الجيش: توقيف شخصين في منطقة طريق الجديدة لمشاركتهما في إشكال عائشة بكار امس

LBCI
امن وقضاء
2023-03-17

الجيش: توقيف سوري لترويجه المخدرات في جل الديب

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-17

الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جريمة قتل وآخر كونه مطلوبًا بعدة مذكرات توقيف

LBCI
امن وقضاء
2023-03-16

الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-03-20

توقيف مطلوبين سوريين ولبنانيين في البقاع.. من أخطر العصابات

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-19

ينتحل صفة أمنية ويقوم بتفتيش ضحاياه وسرقة ما توفر معهم من مقتنيات في قبضة الامن الداخلي.. فهل وقعتم ضحية اعماله؟ (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-19

الأمن الداخلي يشارك في سباق السيدات "طريقك قرارك"

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-19

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:55

موسكو تمدد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران

LBCI
آخر الأخبار
13:17

زيلينسكي يعلن أنه دعا الصين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا "وينتظر ردا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
خبر عاجل
2023-03-17

بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:04

هل هناك اقفال كلي لمحطات المحروقات؟

LBCI
أخبار دولية
08:46

بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة... بايدن يقيم حفلا في البيت الأبيض

LBCI
اقتصاد
08:40

اتحاد المودعين أكد اتخاذ جميع الاجراءات المتاحة لاستعادة أمواله

LBCI
اقتصاد
08:35

نقابة الصيادلة تدعو الى الإفقال... فما هي الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

مخالفات بالجملة في السوبرماركات ومحال الخضار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

خلوة بكركي موضع نقاش داخل عدد من الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

معاناة مرضى غسيل الكلى تتفاقم ووزير الصحة يقدم وعودا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
اقتصاد
04:28

اسعار المحروقات تحلّق..

LBCI
اقتصاد
11:39

جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...

LBCI
اقتصاد
10:24

مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا

LBCI
أخبار لبنان
05:14

العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

LBCI
اقتصاد
08:55

مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

وسيم حكيم أب لطفلين مفقود الإتصال به... لا خطف ولا فدية وعائلته على أعصابها منذ أسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة