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توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية
أمن وقضاء
2023-03-22 | 08:07
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توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية
توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية
بعد عملية رصد ومتابعة وبمدة وجيزة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح المواطن (ر.س.)، وهو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح التي نفذها مع آخرين على مركز OMT في منطقة الحازمية بتاريخ 16/3/2023، واعترف أنه خطط للعملية وتقاسم المبلغ مع شركائه، كما اعترف بسرقة 30 دراجة نارية من مناطق مختلفة في جبل لبنان وبيعها داخل مخيم برج البراجنة، وضُبط بحوزته مسدس حربي وجزء من المبلغ المسروق.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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