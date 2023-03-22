القاصر سيدرا حاج صطيفي غادرت منزل ذويها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

القاصر سيدرا حاج صطيفي غادرت منزل ذويها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟



عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: سيدرا محمد حاج صطيفي (مواليد عام 2008، سوريّة) التي غادرت حوالي الساعة 7،30 من تاريخ 20-03-2023 منزل ذويها الكائن في صحراء الشويفات إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم: 921115/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.