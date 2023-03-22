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توضيح من قيادة الجيش بشأن حصص غذائية وتأمين للجيش..

أمن وقضاء
2023-03-22 | 13:16
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توضيح من قيادة الجيش بشأن حصص غذائية وتأمين للجيش..
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توضيح من قيادة الجيش بشأن حصص غذائية وتأمين للجيش..

توضيح من قيادة الجيش بشأن حصص غذائية وتأمين للجيش..

صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: "نشرت إحدى الصحف معلومات حول استيفاء قيادة الجيش أموالاً من العسكريين لقاء مواد غذائية تصل إلى المؤسسة العسكرية كهبة، وحول دفع القيادة مبالغ بالدولار الأميركي لقاء التأمين على صيدليات ومستوصفات عسكرية. يهم قيادة الجيش أن توضح أن وتيرة وصول المساعدات الغذائية تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد عما كانت عليه سابقاً. وفي ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها البلاد ويشعر بوطأتها العسكريون، عملت قيادة الجيش اعتبارًا من العام ٢٠٢١ على تأمين حصص غذائية موضبة لمن يرغب من العسكريين عن طريق متعهدين مدنيين بسعر رمزي ومدعوم من خلال المساعدات المالية التي يتلقاها الجيش، كما تستفيد من هذه الحصص عائلات شهداء الجيش والعسكريون ذوو الاحتياجات الخاصة. في ما خص التأمين، فهو لا يشمل مستوصفات وصيدليات عسكرية، بل يشمل كميات محددة من الأدوية التي توضع في صيدليات الشراء في الجيش على سبيل الأمانة ويُدفع ثمنها لشركات الأدوية بعد بيعها، لذلك يتم التأمين عليها في حال تعرضها لحريق أو تسرب مائي".

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