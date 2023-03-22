الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطنَين في منطقة البحصاص - طرابلس (صور)

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البحصاص – طرابلس، محلاً للإطارات وأوقفت المواطنَين (ر.أ.) ووالده (م.أ.)، وضبطت 10 مسدسات وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف و6 بنادق صيد، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.