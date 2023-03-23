انطلاق تمرين CÈDRE BLEU 2023 المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي

أعلنت قيادة الجيش انطلاق تمرين Cèdre Bleu 2023 المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيشين في مجالات العمليات البرمائية والبحرية المنسقة مع الوحدات الجوية.



وسينفَّذ التمرين على مدى أسبوع وسيتضمن عمليات إبرار ومناورات بالذخيرة الحيّة، وتمارين تفتيش وإنقاذ بحري وسيطرة على سفن معادية، وذلك بمشاركة القوات البحرية والقوات الجوية وأفواج من القوات الخاصة ووحدات دعم من الجيش اللبناني، إلى جانب وحدات مختلفة من الجيش الفرنسي، بحسب ما أفادت قيادة الجيش.