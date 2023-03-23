الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف خمسة مواطنين أقدموا على خطفه في خلدة

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 22 / 3 / 2023، وبعدما توافرت معلومات لدى مديرية المخابرات عن خطف المواطن (و.و.) بقوة السلاح في منطقة خلدة بهدف الحصول على فدية مالية، أوقفت قوة من الجيش بالتنسيق مع المديرية المذكورة المواطنين (ع.ع.) و(ع.أ.) و(م.ص.) و(و.ع.) و(أ.ت.) في بلدة علمان – الشوف أثناء انتقالهم داخل سيارتين مع المواطن المخطوف، وضبطت في حوزتهم 3 مسدسات حربية.



وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.