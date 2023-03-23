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زياد حواط: تخليت عن حصانتي لأواجه القضاء المسيّس!

أمن وقضاء
2023-03-23 | 05:16
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زياد حواط: تخليت عن حصانتي لأواجه القضاء المسيّس!
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زياد حواط: تخليت عن حصانتي لأواجه القضاء المسيّس!

زياد حواط يمثل أمام القاضي نقولا منصور

مثل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ.

ورافق الحواط نواب التكتل جورج عقيص ورازي الحاج، وغادة أيوب وعدد من المناصرين.

وقال حواط من أمام قصر عدل بعبدا: "بعد مثولي أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون: تخليت عن حصانتي المكرسة دستورياً لأواجه القضاء المسيس في عقر داره". 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

زياد الحواط

نقولا منصور

غادة عون

الشكوى

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