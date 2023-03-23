القاضي منصور حدد ٢٠ نيسان المقبل موعدا لجلسة إصدار القرار حول دعوى القاضية عون ضد النائب زياد حواط

حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة في ٢٠ نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية غادة عون ضد النائب زياد الحواط، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.