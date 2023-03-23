الجيش: توقيف 11 مطلوباً في بلدات قب الياس ومكسة وبوارج وجديتا

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 23 / 3 / 2023 دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات قب الياس ومكسة وبوارج وجديتا وأوقفت 11 مطلوباً لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار وافتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهم 4 أسلحة حربية نوع كلاشنكوف ومسدسين ورمانتين يدويتين وكمية من الذخيرة".