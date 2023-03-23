قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراراً قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب الياس حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة في أيار الماضي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.