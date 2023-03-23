سرقا محتويات منزل من بلدة روم في قضاء جزين... وتوقف الفاعلَين

سرقا محتويات منزل من بلدة روم في قضاء جزين... وتوقف الفاعلَين

بتاريخ 11-3-2023، ورد اتصال الى فصيلة جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي حول الاشتباه بشخصين يقومان بعمليات سرقة على متن سيارة نوع "فولكس واجن" تحمل لوحات أجنبية مركونة على جانب الطريق العام في محلة كفريا/ البقاع الغربي.



على الفور، توجهت دورية من مخفر جب جنين الى المكان المشار إليه، وتمكنت من توقيف كل من:



- ع. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)



- م. ح. (مواليد عام ١٩٩٠، سوري)



بتفتيش السيارة عثر بداخلها على أدوات تستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة الى مقتنيات منزل وعدة صيانة.



باستماعهما، تبيّن انهما أقدما على سرقة المضبوطات من منزل في قضاء جزين.



نتيجة التنسيق بين فصيلة جب جنين ومفرزة استقصاء الجنوب، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هوية صاحب المنزل الذي تعرّض للسرقة في محلة روم/جزين، وبالتواصل معه أفاد أنه لم يقم بزيارة مكان إقامته منذ فترة، وبعد تأكده من الموضوع، أتضح له ان منزله قد تعرض فعلاً للسرقة.



سلمت المسروقات الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الفاعلَين، وأودعا القضاء المختص بناء على إشارته.