جريح بإشكال اثر اطلاق نار في عاصون ـ الضنية

جريح بإشكال اثر اطلاق نار في عاصون ـ الضنية



أصيب م. خ. بقدمه نتيجة إطلاق ي. ح. النار عليه من سلاح فردي كان بحوزته، خلال إشكال وقع بينهما في بلدة عاصون ـ الضنية على خلفية خلافات فردية سابقة بينهما.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث، والعمل جار على تعقب متسببي الإشكال تمهيداً لتوقيفهم.