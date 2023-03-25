قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في القبة ولم تعد

علا فؤاد الحجل غادرت منزلها ولم تَعُد.. هل شاهدتموها؟



عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:



- علا فؤاد الحجل (مواليد عام 1988، لبنانيّة)



التي غادرت بتاريخ 17-03-2023 منزلها الزّوجي الكائن في محلّة القبّة-جبل محسن إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.