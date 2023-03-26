‏الجيش: توقيف مطلوب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة الليلكي ـ بعبدا

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 25 /3 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي ـ بعبدا منزل المواطن ‏‏(ع.ز.) وأوقفته كونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف عدّة بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار ‏وإصابة مؤهل في قوى الأمن الداخلي. وقد ضبطت داخل منزله 180 عبوة من مادة الباز ‏كوكايين، و7 كرات متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، و4 مظاريف سيلفيا، و4 هواتف ومبلغاً من ‏المال.‏



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏