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الجيش: توقيف مطلوب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة الليلكي ـ بعبدا
أمن وقضاء
2023-03-26 | 08:15
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الجيش: توقيف مطلوب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة الليلكي ـ بعبدا
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 25 /3 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي ـ بعبدا منزل المواطن (ع.ز.) وأوقفته كونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف عدّة بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار وإصابة مؤهل في قوى الأمن الداخلي. وقد ضبطت داخل منزله 180 عبوة من مادة الباز كوكايين، و7 كرات متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، و4 مظاريف سيلفيا، و4 هواتف ومبلغاً من المال.
وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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الجيش
توقيف
المخدرات
الليلكي
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