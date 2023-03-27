عمال وموظفو هيئة "أوجيرو" يعتصمون ويقطعون أوتوستراد المدينة الرياضية

اعتصم عمال وموظفو هيئة "أوجيرو" اليوم، أمام مبنى الهيئة في منطقة بئر حسن، للمطالبة بتعديل رواتبهم ودولرتها، على وقع إضراب مفتوح بدأ قبل أيام.كما قطع الموظفون طريق أوتوستراد المدينة الرياضية قبالة مبنى الهيئة، أي عند الطريق المؤدية من الكولا إلى المطار.