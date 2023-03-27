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تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح
أمن وقضاء
2023-03-27 | 08:52
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تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح
تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: جوزة خالد النطيح (مواليد عام 1994، سوريّة) التّي غادرت منذ حوالى 7 أشهر منزلها الزّوجي الكائن في مدينة بعلبك برفقة ابنتها القاصر إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 372081-08، أو 371483-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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