تعميم صورة موقوف بجرائم ترويج شيكات مسروقة ومزوّرة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:ج. ق. (من مواليد عام 1987، لبناني) بجرائم ترويج شيكات مسروقة ومزوّرة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مبنى وزارة العدل أو الاتصال على الرقم: 424336-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.