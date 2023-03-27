توقيف مطلوبين بموجب عدة مذكرات في المنارة - بيروت

توقيف مطلوبين في منطقة المنارة - بيروت

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنارة - بيروت المواطنَين (أ.ت.) و(ع.ق.) والسوري (ح.ع.) المطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات، وافتعال إشكالات، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص. كما أقدم الأول على إطلاق النار في منطقة الروشة أمام أحد المقاهي برفقة أحد المطلوبين.



ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وكمية من الذخيرة.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏